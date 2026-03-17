BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|Index-Bewegung
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17.03.2026 09:28:41
Börse Zürich: SPI beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
Am Dienstag fällt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 17 907,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,356 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,213 Prozent tiefer bei 17 899,78 Punkten in den Handel, nach 17 937,91 Punkten am Vortag.
Bei 17 883,68 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 907,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 17.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 960,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der SPI einen Stand von 17 892,92 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, bei 17 274,75 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,84 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 20,34 Prozent auf 3,49 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,98 Prozent auf 47,00 CHF), Tecan (N) (+ 2,47 Prozent auf 120,30 CHF), BKW (+ 1,87 Prozent auf 152,60 CHF) und Xlife Sciences (+ 1,74 Prozent auf 23,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Orior (-4,32 Prozent auf 10,62 CHF), SHL Telemedicine (-3,70 Prozent auf 1,04 CHF), Avolta (ex Dufry) (-3,61 Prozent auf 46,44 CHF), ASMALLWORLD (-3,33 Prozent auf 0,58 CHF) und Private Equity (-3,33 Prozent auf 58,00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 186 916 Aktien gehandelt. Mit 291,712 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
2026 verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|ASMALLWORLD AG
|0,65
|2,38%
|Avolta (ex Dufry)
|51,25
|-1,16%
|BKW AG
|169,40
|2,42%
|Dätwyler AG
|162,80
|-0,85%
|Evolva Holding AG
|0,92
|-10,20%
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|3,27
|3,81%
|Idorsia AG
|3,19
|-1,73%
|Kudelski S.A. (I)
|1,49
|2,06%
|Orior AG
|11,84
|-2,31%
|Perrot Duval SA
|47,00
|3,98%
|Private Equity Holding AG
|64,00
|-1,54%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|365,40
|0,22%
|SHL Telemedicine
|1,04
|-3,70%
|Tecan (N)
|130,40
|0,54%
|Xlife Sciences AG
|23,40
|1,74%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 001,35
|0,35%
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