Börse Zürich: SPI bewegt letztendlich im Plus

Der SPI wagte sich am Freitag nicht aus der Reserve.

Am Freitag schloss der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 19 475,48 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,427 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,021 Prozent tiefer bei 19 459,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 463,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 19 400,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 531,77 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,230 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 867,44 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Wert von 17 379,49 Punkten auf. Der SPI stand vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 16 449,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,81 Prozent auf 6,20 CHF), EvoNext (+ 13,69 Prozent auf 1,79 CHF), GAM (+ 10,76 Prozent auf 0,07 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 10,71 Prozent auf 13,95 CHF) und MCH (+ 10,24 Prozent auf 5,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil MindMaze Therapeutics (-6,91 Prozent auf 0,22 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-5,13 Prozent auf 74,00 CHF), Schweizerische Nationalbank (-4,15 Prozent auf 3 230,00 CHF), Cicor Technologies (-4,06 Prozent auf 123,00 CHF) und DocMorris (-3,89 Prozent auf 8,16 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 17 992 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,012 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at