Börse Zürich: SPI fällt mittags zurück

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Mittwoch fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 18 855,12 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,371 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 815,39 Zählern und damit 0,276 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 867,44 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 18 855,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 741,07 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,64 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 765,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, betrug der SPI-Kurs 19 097,79 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der SPI einen Wert von 17 036,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,36 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Ypsomed (+ 8,80 Prozent auf 331,20 CHF), Adval Tech (+ 5,50 Prozent auf 42,20 CHF), Curatis (+ 4,27 Prozent auf 22,00 CHF), ams-OSRAM (+ 4,03 Prozent auf 19,87 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,59 Prozent auf 21,36 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen EvoNext (-8,02 Prozent auf 1,21 CHF), Schlatter Industries (-4,76 Prozent auf 18,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,31 Prozent auf 0,04 CHF), Idorsia (-2,82 Prozent auf 3,86 CHF) und Feintool International (-2,58 Prozent auf 9,06 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 017 140 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 285,954 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at