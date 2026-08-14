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Kursentwicklung 14.08.2026 17:58:56

Börse Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück

Börse Zürich: SPI fällt schlussendlich zurück

Am Freitag zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 20 310,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,506 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,101 Prozent höher bei 20 433,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 413,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 446,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 256,31 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der SPI bei 20 036,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, einen Stand von 18 684,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 698,66 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit VZ (+ 7,74 Prozent auf 175,40 CHF), Feintool International (+ 7,73 Prozent auf 10,45 CHF), Leonteq (+ 7,42 Prozent auf 18,82 CHF), Komax (+ 6,93 Prozent auf 78,70 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,83 Prozent auf 35,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Idorsia (-5,96 Prozent auf 5,92 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,36 Prozent auf 21,90 CHF), ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,02 Prozent auf 12,42 CHF) und ams-OSRAM (-3,32 Prozent auf 18,93 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 189 825 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,774 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 20,20 -1,46% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,57 -0,88% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 37,40 7,01% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 18,00 -2,96% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,10 -2,78% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,60 1,92% Feintool International AG (N) (FIH)
Idorsia AG 6,28 -6,89% Idorsia AG
Komax AG 83,80 6,62% Komax AG
Kuros (Kuros Biosciences) 23,26 -6,21% Kuros (Kuros Biosciences)
Leonteq AG 20,00 6,95% Leonteq AG
Logitech S.A. 89,06 -1,63% Logitech S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 13,20 -5,04% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384,80 -2,04% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
VZ Holding AG 185,00 7,56% VZ Holding AG

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SPI 20 310,57 -0,50%

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