Börse Zürich: SPI fällt zurück

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 18 540,14 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,351 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,905 Prozent leichter bei 18 407,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 575,43 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 407,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 618,09 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der SPI auf 18 489,67 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, notierte der SPI bei 18 674,10 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 16 721,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,63 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell SoftwareONE (+ 10,62 Prozent auf 7,97 CHF), Idorsia (+ 7,23 Prozent auf 4,30 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,95 Prozent auf 0,37 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,09 Prozent auf 0,97 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,04 Prozent auf 0,10 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-8,08 Prozent auf 36,40 CHF), Schlatter Industries (-7,45 Prozent auf 17,40 CHF), lastminutecom (-5,10 Prozent auf 12,10 CHF), Clariant (-4,98 Prozent auf 7,44 CHF) und Medartis (-4,33 Prozent auf 73,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 614 532 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 280,306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at