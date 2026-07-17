Börse Zürich: SPI gibt mittags nach

In Zürich ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,05 Prozent auf 20 058,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,487 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 20 078,30 Punkte an der Kurstafel, nach 20 068,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 022,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 20 104,15 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,227 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der SPI mit 19 511,76 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 874,94 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 16 703,15 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,95 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Georg Fischer (+ 13,22 Prozent auf 51,90 CHF), SHL Telemedicine (+ 11,98 Prozent auf 1,08 CHF), GAM (+ 4,26 Prozent auf 0,06 CHF), Adecco SA (+ 3,93 Prozent auf 20,10 CHF) und SIG Group (+ 2,97 Prozent auf 13,89 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ams-OSRAM (-11,20 Prozent auf 16,18 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), Rieter (-6,15 Prozent auf 3,05 CHF), Klingelnberg (-5,66 Prozent auf 10,00 CHF) und Comet (-5,19 Prozent auf 350,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 714 510 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,283 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at