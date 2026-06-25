Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Index-Performance im Blick
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25.06.2026 15:58:50
Börse Zürich: SPI in der Gewinnzone
Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,59 Prozent höher bei 20 029,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,201 Prozent leichter bei 19 872,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 912,32 Punkten am Vortag.
Bei 20 036,85 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 872,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,95 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SPI auf 19 052,12 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Stand von 17 742,64 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 25.06.2025, mit 16 443,08 Punkten bewertet.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,80 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 036,85 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EvoNext (+ 21,81 Prozent auf 2,29 CHF), Gurit (+ 16,96 Prozent auf 39,30 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 15,89 Prozent auf 6,20 CHF), Adval Tech (+ 8,18 Prozent auf 47,60 CHF) und Schlatter Industries (+ 6,18 Prozent auf 18,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,29 Prozent auf 0,04 CHF), BioVersys (-3,75 Prozent auf 25,70 CHF) und Medmix (-3,53 Prozent auf 7,93 CHF).
Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 848 357 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 285,628 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Gurit Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|7,23%
|Adval Tech AG
|48,40
|1,26%
|BioVersys
|25,70
|-3,75%
|Curatis AG
|24,00
|8,60%
|EvoNext Holdings AG
|2,42
|19,80%
|Gurit Holding AG
|36,80
|1,66%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,20
|1,64%
|LEM S.A.
|486,50
|-0,21%
|Medmix
|7,87
|-4,26%
|Perrot Duval SA
|50,50
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|373,00
|1,58%
|Schlatter Industries AG
|18,90
|6,18%
|UBS
|43,96
|1,17%
|Villars SA
|570,00
|-5,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 050,78
|0,70%
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