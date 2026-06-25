Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 25.06.2026 15:58:50

Börse Zürich: SPI in der Gewinnzone

Börse Zürich: SPI in der Gewinnzone

Der SPI macht am Donnerstagnachmittag Gewinne.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,59 Prozent höher bei 20 029,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,201 Prozent leichter bei 19 872,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 912,32 Punkten am Vortag.

Bei 20 036,85 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 872,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,95 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SPI auf 19 052,12 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Stand von 17 742,64 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 25.06.2025, mit 16 443,08 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,80 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 036,85 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EvoNext (+ 21,81 Prozent auf 2,29 CHF), Gurit (+ 16,96 Prozent auf 39,30 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 15,89 Prozent auf 6,20 CHF), Adval Tech (+ 8,18 Prozent auf 47,60 CHF) und Schlatter Industries (+ 6,18 Prozent auf 18,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), Villars SA (-5,00 Prozent auf 570,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,29 Prozent auf 0,04 CHF), BioVersys (-3,75 Prozent auf 25,70 CHF) und Medmix (-3,53 Prozent auf 7,93 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 848 357 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 285,628 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schlatter Industries AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Gurit Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 7,23% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 48,40 1,26% Adval Tech AG
BioVersys 25,70 -3,75% BioVersys
Curatis AG 24,00 8,60% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,42 19,80% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 36,80 1,66% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,20 1,64% Highlight Event and Entertainment AG
LEM S.A. 486,50 -0,21% LEM S.A.
Medmix 7,87 -4,26% Medmix
Perrot Duval SA 50,50 0,00% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373,00 1,58% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,90 6,18% Schlatter Industries AG
UBS 43,96 1,17% UBS
Villars SA 570,00 -5,00% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 050,78 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen