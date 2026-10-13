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Kursverlauf 13.10.2026 09:28:49

Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels

Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Dienstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,93 Prozent auf 19 835,36 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,444 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent stärker bei 19 777,23 Punkten in den Handel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19 777,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 835,36 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19 454,12 Punkten auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 20 064,96 Punkten bewertet. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 17 221,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,73 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Givaudan (+ 7,22 Prozent auf 3 740,00 CHF), Alcon (+ 2,62 Prozent auf 54,84 CHF), Ypsomed (+ 2,55 Prozent auf 369,80 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (+ 2,34 Prozent auf 131,00 CHF) und Valiant (+ 2,15 Prozent auf 152,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-10,26 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,46 Prozent auf 49,20 CHF), Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF), Forbo International (-4,65 Prozent auf 861,00 CHF) und GAM (-4,29 Prozent auf 0,07 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 160 511 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 313,223 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 59,18 -0,10% Alcon AG
Banque Cantonale Vaudoise 139,60 0,00% Banque Cantonale Vaudoise
Barry Callebaut AG (N) 1 219,00 0,49% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 17,45 -4,90% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,55 -1,92% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,10 -1,63% Feintool International AG (N) (FIH)
Forbo International S.A. (N) 1 002,00 -0,60% Forbo International S.A. (N)
GAM AG 0,07 0,00% GAM AG
Givaudan AG 4 237,00 -0,21% Givaudan AG
Nestlé SA (Nestle) 88,08 1,62% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 413,20 -0,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Valiant AG 159,40 -0,13% Valiant AG
Ypsomed AG 409,40 0,20% Ypsomed AG
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 51,60 -0,77% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 20 243,96 1,44%

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