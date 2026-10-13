Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Kursverlauf
|
13.10.2026 09:28:49
Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels
Um 09:09 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,93 Prozent auf 19 835,36 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,444 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,636 Prozent stärker bei 19 777,23 Punkten in den Handel, nach 19 652,30 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 19 777,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 835,36 Punkten.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19 454,12 Punkten auf. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 20 064,96 Punkten bewertet. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 17 221,53 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,73 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Givaudan (+ 7,22 Prozent auf 3 740,00 CHF), Alcon (+ 2,62 Prozent auf 54,84 CHF), Ypsomed (+ 2,55 Prozent auf 369,80 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (+ 2,34 Prozent auf 131,00 CHF) und Valiant (+ 2,15 Prozent auf 152,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-10,26 Prozent auf 0,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,46 Prozent auf 49,20 CHF), Feintool International (-5,49 Prozent auf 11,20 CHF), Forbo International (-4,65 Prozent auf 861,00 CHF) und GAM (-4,29 Prozent auf 0,07 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 160 511 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 313,223 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentaldaten
Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Valiant AG
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.09.26
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valiant von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.09.26
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Valiant AG
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
|Alcon AG
|59,18
|-0,10%
|Banque Cantonale Vaudoise
|139,60
|0,00%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 219,00
|0,49%
|Curatis AG
|17,45
|-4,90%
|EvoNext Holdings AG
|2,55
|-1,92%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,10
|-1,63%
|Forbo International S.A. (N)
|1 002,00
|-0,60%
|GAM AG
|0,07
|0,00%
|Givaudan AG
|4 237,00
|-0,21%
|Nestlé SA (Nestle)
|88,08
|1,62%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|413,20
|-0,86%
|Valiant AG
|159,40
|-0,13%
|Ypsomed AG
|409,40
|0,20%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|51,60
|-0,77%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 243,96
|1,44%