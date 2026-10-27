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Kursentwicklung 27.10.2026 09:28:50

Börse Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der SPI verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 20 503,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,567 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,002 Prozent fester bei 20 506,34 Punkten, nach 20 505,91 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 541,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 503,99 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 19 771,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 183,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 295,35 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,40 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SIG Group (+ 12,05 Prozent auf 15,34 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,74 Prozent auf 5,74 CHF), Klingelnberg (+ 3,81 Prozent auf 10,90 CHF), Kudelski (+ 3,32 Prozent auf 1,40 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,95 Prozent auf 14,66 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Curatis (-5,16 Prozent auf 16,55 CHF), StarragTornos (-3,36 Prozent auf 34,50 CHF), Forbo International (-3,08 Prozent auf 851,00 CHF), EMS-CHEMIE (-2,99 Prozent auf 843,50 CHF) und SHL Telemedicine (-2,88 Prozent auf 1,01 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 415 268 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 347,351 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,16 5,12% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 16,55 -5,16% Curatis AG
EMS-CHEMIE AG 920,00 -1,71% EMS-CHEMIE AG
EvoNext Holdings AG 2,47 1,23% EvoNext Holdings AG
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