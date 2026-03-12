Börse Zürich: SPI leichter

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,03 Prozent tiefer bei 17 953,06 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,409 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,219 Prozent leichter bei 17 919,26 Punkten, nach 17 958,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 860,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 969,64 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,339 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der SPI bei 18 674,10 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 17 729,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der SPI einen Stand von 17 037,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,59 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 574,72 Punkte.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit BACHEM (+ 15,83 Prozent auf 63,65 CHF), PolyPeptide (+ 13,27 Prozent auf 27,75 CHF), Accelleron Industries (+ 12,96) Prozent auf 74,95 CHF), BioVersys (+ 7,36 Prozent auf 24,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 6,19 Prozent auf 0,48 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-9,35 Prozent auf 0,63 CHF), GAM (-7,08 Prozent auf 0,11 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,82 Prozent auf 26,50 CHF), Curatis (-6,15 Prozent auf 24,40 CHF) und INTERROLL (-4,11 Prozent auf 1 680,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 041 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300,273 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

