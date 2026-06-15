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SPI-Performance 15.06.2026 15:58:47

Börse Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus

Börse Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus

Der SPI verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,50 Prozent höher bei 19 424,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,419 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,00 Prozent auf 19 520,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19 326,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19 554,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 413,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 681,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 17 893,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 16 769,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 7,03 Prozent auf 19,64 CHF), Kardex (+ 6,26 Prozent auf 229,00 CHF), BELIMO (+ 5,71 Prozent auf 925,00 CHF), GAM (+ 5,63 Prozent auf 0,07 CHF) und INTERROLL (+ 5,16 Prozent auf 1 426,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,63 Prozent auf 5,25 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-10,40 Prozent auf 162,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,94 Prozent auf 0,25 CHF), Perrot Duval SA (-6,56 Prozent auf 45,60 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 477 107 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 288,405 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 19,75 -5,05% ams-OSRAM AG
BELIMO Holding AG 1 048,00 2,54% BELIMO Holding AG
Bystronic (ex Conzzeta) 160,00 -3,61% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 24,10 2,55% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,73 -6,49% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 2,90% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,95 1,71% Highlight Event and Entertainment AG
INTERROLL AG 1 510,00 -0,66% INTERROLL AG
Kardex AG 255,00 1,39% Kardex AG
MindMaze Therapeutics 0,26 -5,15% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 45,40 -0,44% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,40 0,50% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sonova AG 214,20 2,34% Sonova AG
UBS 43,88 1,18% UBS
Villars SA 580,00 -2,52% Villars SA

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