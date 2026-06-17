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Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Index im Fokus 17.06.2026 17:58:54

Börse Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus

Börse Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus

Mit dem SPI ging es schlussendlich aufwärts.

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,53 Prozent höher bei 19 511,76 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,422 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,207 Prozent leichter bei 19 368,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 408,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19 519,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 368,36 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,044 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 18 681,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 041,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bewegte sich der SPI bei 16 606,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,96 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Straumann (+ 10,80 Prozent auf 103,35 CHF), Varia US Properties (+ 7,03 Prozent auf 13,70 CHF), DocMorris (+ 6,44) Prozent auf 8,52 CHF), Comet (+ 6,11 Prozent auf 413,20 CHF) und Calida (+ 5,94 Prozent auf 18,56 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-6,84 Prozent auf 0,24 CHF), EvoNext (-5,20 Prozent auf 1,64 CHF), Komax (-4,68 Prozent auf 52,90 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,58 Prozent auf 146,00 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,00 Prozent auf 84,00 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 058 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 286,499 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Banque Cantonale du Jura SA 68,00 -22,29% Banque Cantonale du Jura SA
Bystronic (ex Conzzeta) 155,00 -6,63% Bystronic (ex Conzzeta)
Calida AG 19,10 1,06% Calida AG
Comet Holding AG 448,40 6,71% Comet Holding AG
Curatis AG 23,50 0,00% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 9,18 6,37% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 1,77 -4,32% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,95 1,71% Highlight Event and Entertainment AG
Komax AG 57,50 -4,01% Komax AG
MindMaze Therapeutics 0,25 -6,62% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 361,80 1,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Straumann Holding AG 112,00 11,17% Straumann Holding AG
UBS 43,60 0,53% UBS
Varia US Properties 13,70 7,03% Varia US Properties

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 511,76 0,53%

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