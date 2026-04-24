Börse Zürich: SPI liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagmorgen.

Am Freitag verliert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,46 Prozent auf 18 620,10 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,345 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 659,25 Zählern und damit 0,247 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 705,52 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 659,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 620,10 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,555 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Stand von 17 471,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 221,56 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 16 157,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 3,57 Prozent auf 0,58 CHF), Carlo Gavazzi (+ 2,60 Prozent auf 158,00 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1,72 Prozent auf 236,00 CHF), VP Bank (+ 1,45 Prozent auf 90,90 CHF) und Forbo International (+ 1,39 Prozent auf 730,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF), Addex Therapeutics (-6,78 Prozent auf 0,04 CHF), Adval Tech (-5,56 Prozent auf 34,00 CHF) und Curatis (-5,31 Prozent auf 23,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 911 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,972 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at