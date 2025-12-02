Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind

02.12.2025 12:27:27

Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind

Börse Zürich: SPI mittags im Aufwind

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,36 Prozent höher bei 17 723,92 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,257 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 17 639,88 Punkte an der Kurstafel, nach 17 660,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17 610,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 726,64 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 16 982,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 737,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der SPI 15 731,58 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,21 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 726,64 Punkte. Bei 14 361,69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell AEVIS VICTORIA SA (+ 10,43 Prozent auf 12,70 CHF), BioVersys (+ 6,73 Prozent auf 23,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,67 Prozent auf 0,96 CHF), BACHEM (+ 6,50 Prozent auf 54,90 CHF) und Molecular Partners (+ 5,69 Prozent auf 3,25 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Swissquote (-4,56 Prozent auf 456,20 CHF), Addex Therapeutics (-4,50 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (-3,85 Prozent auf 0,15 CHF), Montana Aerospace (-3,61 Prozent auf 24,05 CHF) und Calida (-3,42 Prozent auf 11,86 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 582 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 272,317 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swissquote AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Analysen

