30.01.2026 15:58:46
Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind
Am Freitag steigt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 18 254,10 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,378 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 175,60 Zählern und damit 0,081 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 160,81 Punkte).
Der SPI verzeichnete bei 18 282,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 175,60 Einheiten.
SPI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,383 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bewegte sich der SPI bei 18 219,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 063,80 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der SPI einen Wert von 16 755,70 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,065 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 10,77 Prozent auf 0,14 CHF), Swatch (I) (+ 10,13 Prozent auf 177,70 CHF), Swatch (N) (+ 9,77 Prozent auf 35,72 CHF), Implenia (+ 3,89 Prozent auf 74,80 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,67 Prozent auf 15,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Gurit (-7,66 Prozent auf 20,50 CHF), Evolva (-5,85 Prozent auf 0,77 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,79 Prozent auf 228,00 CHF), SoftwareONE (-4,35 Prozent auf 8,03 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,97 Prozent auf 45,80 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 153 813 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,140 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
