WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

SPI aktuell 30.01.2026 15:58:46

Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind

Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Freitag steigt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 18 254,10 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,378 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18 175,60 Zählern und damit 0,081 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 160,81 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 18 282,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 175,60 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,383 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bewegte sich der SPI bei 18 219,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 063,80 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, wies der SPI einen Wert von 16 755,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,065 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 10,77 Prozent auf 0,14 CHF), Swatch (I) (+ 10,13 Prozent auf 177,70 CHF), Swatch (N) (+ 9,77 Prozent auf 35,72 CHF), Implenia (+ 3,89 Prozent auf 74,80 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,67 Prozent auf 15,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Gurit (-7,66 Prozent auf 20,50 CHF), Evolva (-5,85 Prozent auf 0,77 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,79 Prozent auf 228,00 CHF), SoftwareONE (-4,35 Prozent auf 8,03 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,97 Prozent auf 45,80 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 153 813 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301,140 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoftwareONE

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 17,28 2,86% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Evolva Holding AG 0,79 -5,05% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 2,16% GAM AG
Groupe Minoteries SA 242,00 0,00% Groupe Minoteries SA
Gurit Holding AG 22,20 -7,50% Gurit Holding AG
Implenia AG 80,60 2,03% Implenia AG
Kudelski S.A. (I) 1,32 0,77% Kudelski S.A. (I)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,20 -0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 7,94 -5,42% SoftwareONE
Swatch (N) 35,68 -0,28% Swatch (N)
Swatch (I) 199,35 12,63% Swatch (I)
UBS 39,74 -0,95% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50,00 -0,99% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 220,41 0,33%

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

