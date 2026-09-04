Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|SPI-Marktbericht
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04.09.2026 15:58:44
Börse Zürich: SPI nachmittags schwächer
Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 20 194,79 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,478 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,023 Prozent stärker bei 20 228,65 Punkten in den Handel, nach 20 224,00 Punkten am Vortag.
Bei 20 134,68 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 280,14 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,214 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 20 339,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, stand der SPI bei 18 882,99 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 17 119,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,70 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 20,20 Prozent auf 119,00 CHF), Cicor Technologies (+ 5,48 Prozent auf 127,00 CHF), ams-OSRAM (+ 4,23 Prozent auf 17,74 CHF), DocMorris (+ 4,22 Prozent auf 10,62 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,75 Prozent auf 5,54 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-9,52 Prozent auf 0,57 CHF), Addex Therapeutics (-5,88 Prozent auf 0,03 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,42 Prozent auf 0,16 CHF), Orior (-3,48 Prozent auf 13,32 CHF) und EvoNext (-3,48 Prozent auf 2,22 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 670 137 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,528 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu MindMaze Therapeutics
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|1,50%
|ams-OSRAM AG
|18,95
|4,12%
|ASMALLWORLD AG
|0,55
|-4,39%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|5,96
|5,30%
|Cicor Technologies Ltd.
|128,00
|-0,16%
|Curatis AG
|20,90
|0,00%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11,38
|4,98%
|EvoNext Holdings AG
|2,36
|-2,48%
|Logitech S.A.
|87,86
|0,57%
|MindMaze Therapeutics
|0,17
|-5,49%
|Orior AG
|14,20
|-3,40%
|Perrot Duval SA
|105,00
|6,06%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|386,00
|-1,68%
|UBS
|47,73
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 206,24
|-0,09%
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