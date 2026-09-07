Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
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07.09.2026 15:58:49
Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 20 119,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,482 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19 991,65 Punkten, nach 20 206,24 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 148,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 973,29 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 20 509,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18 926,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 17 113,20 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,29 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 16,19 Prozent auf 122,00 CHF), Arbonia (+ 12,74 Prozent auf 4,96 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,31 Prozent auf 5,95 CHF), GAM (+ 4,86 Prozent auf 0,08 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,70 Prozent auf 18,94 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), Feintool International (-6,45 Prozent auf 11,60 CHF), Curatis (-5,50 Prozent auf 19,75 CHF) und lastminutecom (-5,38 Prozent auf 10,55 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 515 296 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,899 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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