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Kursentwicklung 07.09.2026 15:58:49

Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der SPI zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 20 119,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,482 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19 991,65 Punkten, nach 20 206,24 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 148,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 973,29 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 20 509,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18 926,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 17 113,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,29 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 16,19 Prozent auf 122,00 CHF), Arbonia (+ 12,74 Prozent auf 4,96 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,31 Prozent auf 5,95 CHF), GAM (+ 4,86 Prozent auf 0,08 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,70 Prozent auf 18,94 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), Feintool International (-6,45 Prozent auf 11,60 CHF), Curatis (-5,50 Prozent auf 19,75 CHF) und lastminutecom (-5,38 Prozent auf 10,55 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 515 296 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,899 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 19,75 4,22% ams-OSRAM AG
Arbonia AG 5,17 12,03% Arbonia AG
ASMALLWORLD AG 0,49 -9,36% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 19,75 -5,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,38 0,85% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,60 -0,79% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,07 0,00% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,75 -4,17% Highlight Event and Entertainment AG
lastminute.com N.V. 10,90 -7,63% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 85,64 -2,53% Logitech S.A.
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
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