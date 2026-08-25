Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Index-Performance
|
25.08.2026 09:28:43
Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester
Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 20 325,92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,517 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,092 Prozent höher bei 20 330,34 Punkten, nach 20 311,68 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 330,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 320,00 Punkten.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 20 069,67 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 16 966,59 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,42 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 9,47 Prozent auf 0,18 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 4,65 Prozent auf 31,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 2,88 Prozent auf 5,35 CHF), HIAG Immobilien (+ 2,84 Prozent auf 130,40 CHF) und Ascom (+ 2,06 Prozent auf 5,44 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Curatis (-5,78 Prozent auf 18,75 CHF), Arbonia (-5,41 Prozent auf 3,67 CHF), SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 1,03 CHF), Addex Therapeutics (-3,57 Prozent auf 0,03 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,48 Prozent auf 222,00 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 254 290 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 322,426 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick
2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu EvoNext Holdings AG
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|44,00%
|Arbonia AG
|4,68
|10,64%
|Ascom
|5,55
|0,91%
|Banque Cantonale de Geneve
|33,40
|4,38%
|Curatis AG
|19,20
|1,05%
|EvoNext Holdings AG
|2,52
|2,44%
|Groupe Minoteries SA
|230,00
|1,77%
|HIAG Immobilien AG
|131,80
|-1,49%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,45
|2,83%
|Logitech S.A.
|85,98
|1,82%
|MindMaze Therapeutics
|0,18
|5,99%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|399,00
|-1,38%
|SHL Telemedicine
|1,07
|3,88%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 436,97
|0,08%
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