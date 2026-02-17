METALL ZUG Aktie

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

SPI-Performance im Blick 17.02.2026 09:36:36

Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch heute aufwärts.

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:15 Uhr um 0,35 Prozent auf 18 887,27 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,488 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,097 Prozent fester bei 18 839,77 Punkten, nach 18 821,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 18 892,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 839,77 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der SPI bei 18 527,92 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 17 318,97 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.02.2025, einen Stand von 17 074,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,54 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,41 Punkte. 17 950,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit COLTENE (+ 6,27 Prozent auf 57,60 CHF), lastminutecom (+ 5,88 Prozent auf 15,30 CHF), Avolta (ex Dufry) (+ 4,45 Prozent auf 52,10 CHF), METALL ZUG (+ 2,92 Prozent auf 846,00 CHF) und Vetropack A (+ 2,86 Prozent auf 25,15 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-9,29 Prozent auf 0,64 CHF), Evolva (-9,28 Prozent auf 0,88 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,33 Prozent auf 0,11 CHF), SHL Telemedicine (-6,91 Prozent auf 1,01 CHF) und Basilea Pharmaceutica (-3,77 Prozent auf 53,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 155 848 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 323,552 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

2026 weist die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,74 0,00% ASMALLWORLD AG
Avolta (ex Dufry) 57,40 5,22% Avolta (ex Dufry)
Basilea Pharmaceutica AG 60,30 -0,82% Basilea Pharmaceutica AG
COLTENE AG 58,60 -1,35% COLTENE AG
Evolva Holding AG 0,91 -13,14% Evolva Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,29 3,63% Kudelski S.A. (I)
lastminute.com N.V. 15,70 1,95% lastminute.com N.V.
Leclanche (Leclanché SA) 0,11 -1,35% Leclanche (Leclanché SA)
METALL ZUG AG B 890,00 -1,55% METALL ZUG AG B
Novartis AG 140,60 1,33% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 413,60 1,42% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,09 0,00% SHL Telemedicine
Vetropack Holding AG Act nom -A- 25,60 -4,30% Vetropack Holding AG Act nom -A-

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 960,80 0,74%

