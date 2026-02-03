Börse Zürich: SPI sackt nachmittags ab

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,39 Prozent schwächer bei 18 412,50 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,399 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,460 Prozent höher bei 18 569,47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 484,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 351,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 602,74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, notierte der SPI bei 18 219,49 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 16 982,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, notierte der SPI bei 16 639,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,933 Prozent nach oben. Bei 18 642,83 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 950,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,24 Prozent auf 7,00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 8,70 Prozent auf 127,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,85 Prozent auf 0,05 CHF), Schlatter Industries (+ 5,95 Prozent auf 19,60 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 4,39 Prozent auf 166,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SoftwareONE (-7,36 Prozent auf 7,43 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,94 Prozent auf 1,13 CHF), Partners Group (-6,01 Prozent auf 983,60 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF) und Adecco SA (-4,48 Prozent auf 22,16 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 632 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,778 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 79,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at