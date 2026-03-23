Börse Zürich: SPI sackt zum Start ab

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 1,39 Prozent schwächer bei 16 963,79 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,248 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,60 Prozent schwächer bei 16 927,67 Punkten in den Handel, nach 17 202,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 971,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 927,67 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der SPI einen Stand von 19 051,52 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 18 186,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der SPI einen Wert von 17 290,98 Punkten auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,01 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 927,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 3,96 Prozent auf 1,05 CHF), GAM (+ 3,45 Prozent auf 0,12 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1,72 Prozent auf 77,10 CHF), Autoneum (+ 1,65 Prozent auf 110,80 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 1,63 Prozent auf 2,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Xlife Sciences (-7,27 Prozent auf 20,40 CHF), BB Biotech (-7,27 Prozent auf 42,10 CHF), Molecular Partners (-5,96 Prozent auf 3,40 CHF), Carlo Gavazzi (-5,25 Prozent auf 153,50 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,70 Prozent auf 44,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 365 736 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,536 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Im SPI hat die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 79,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at