Börse Zürich: SPI schlussendlich auf grünem Terrain

Am Dienstag ging es im SPI via SIX zum Handelsende um 0,63 Prozent auf 20 399,08 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,543 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,030 Prozent höher bei 20 277,26 Punkten, nach 20 271,23 Punkten am Vortag.

Bei 20 208,44 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 415,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19 514,97 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 20 033,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 369,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,82 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 11,16 Prozent auf 18,73 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,65 Prozent auf 8,50 CHF), Comet (+ 4,69 Prozent auf 343,60 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 4,20 Prozent auf 0,15 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen GAM (-7,71 Prozent auf 0,06 CHF), Feintool International (-6,36 Prozent auf 11,05 CHF), ALSO (-5,76 Prozent auf 204,50 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF) und Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 5 367 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 330,020 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at