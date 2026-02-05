Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus

Beim SPI standen die Signale am Donnerstagabend auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 18 583,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,431 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,035 Prozent schwächer bei 18 612,00 Punkten, nach 18 618,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 488,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 622,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,04 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 18 242,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wurde der SPI mit 17 084,84 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 685,55 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 18 708,70 Punkte. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell INTERROLL (+ 6,62 Prozent auf 1 966,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,27 Prozent auf 1,10 CHF), Gurit (+ 3,83 Prozent auf 21,70 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,82 Prozent auf 0,68 CHF) und Temenos (+ 3,74 Prozent auf 66,65 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen COSMO Pharmaceuticals (-6,53 Prozent auf 114,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,71 Prozent auf 6,60 CHF), Idorsia (-5,53 Prozent auf 3,51 CHF), Villars SA (-5,08 Prozent auf 560,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-4,55 Prozent auf 18,86 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 325 421 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312,248 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

