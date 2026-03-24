Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün

Schlussendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 0,92 Prozent aufwärts auf 17 471,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,242 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,291 Prozent fester bei 17 361,39 Punkten, nach 17 311,06 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 497,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 277,70 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 19 199,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, betrug der SPI-Kurs 18 186,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, betrug der SPI-Kurs 17 205,73 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,23 Prozent nach unten. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MCH (+ 12,75 Prozent auf 3,98 CHF), Tecan (N) (+ 9,07 Prozent auf 125,10 CHF), GAM (+ 8,70 Prozent auf 0,13 CHF), Straumann (+ 5,69 Prozent auf 80,56 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5,44 Prozent auf 203,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil INFICON (-10,35 Prozent auf 97,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,00 Prozent auf 0,38 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,14 Prozent auf 22,62 CHF), Adval Tech (-5,85 Prozent auf 32,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,33 Prozent auf 14,20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 483 575 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at