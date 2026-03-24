Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Kursentwicklung
|
24.03.2026 17:58:56
Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün
Schlussendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 0,92 Prozent aufwärts auf 17 471,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,242 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,291 Prozent fester bei 17 361,39 Punkten, nach 17 311,06 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 17 497,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 277,70 Punkten lag.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 19 199,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, betrug der SPI-Kurs 18 186,12 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, betrug der SPI-Kurs 17 205,73 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,23 Prozent nach unten. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit MCH (+ 12,75 Prozent auf 3,98 CHF), Tecan (N) (+ 9,07 Prozent auf 125,10 CHF), GAM (+ 8,70 Prozent auf 0,13 CHF), Straumann (+ 5,69 Prozent auf 80,56 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5,44 Prozent auf 203,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil INFICON (-10,35 Prozent auf 97,90 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,00 Prozent auf 0,38 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-6,14 Prozent auf 22,62 CHF), Adval Tech (-5,85 Prozent auf 32,20 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,33 Prozent auf 14,20 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 483 575 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus
Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Kudelski lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 79,95 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Tecan (N)
|
25.03.26
|GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)