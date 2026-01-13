Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag bewegte sich der SPI via SIX letztendlich 0,51 Prozent leichter bei 18 404,03 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,388 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,118 Prozent leichter bei 18 477,50 Punkten, nach 18 499,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 477,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 331,09 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der SPI einen Stand von 17 729,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 221,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der SPI bei 15 595,21 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 13,62 Prozent auf 16,02 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,22 Prozent auf 0,17 CHF), Montana Aerospace (+ 6,94 Prozent auf 34,65 CHF), Evolva (+ 6,41 Prozent auf 0,83 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,38 Prozent auf 27,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Sika (-9,50 Prozent auf 149,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-8,39 Prozent auf 27,85 CHF), Sensirion (-5,70 Prozent auf 59,60 CHF), Bossard (-4,80 Prozent auf 150,80 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,67 Prozent auf 13,88 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 614 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 298,566 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

