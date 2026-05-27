Börse Zürich: SPI verbucht Gewinne

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,58 Prozent fester bei 19 207,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,421 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,402 Prozent höher bei 19 173,39 Punkten, nach 19 096,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 250,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 157,49 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,013 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 27.04.2026, bei 18 575,05 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 19 255,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, notierte der SPI bei 16 965,38 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,29 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 10,34 Prozent auf 6,40 CHF), EvoNext (+ 8,30 Prozent auf 1,37 CHF), SKAN (+ 8,30 Prozent auf 53,50 CHF), Richemont (+ 4,60 Prozent auf 164,95 CHF) und Edisun Power Europe (+ 4,29 Prozent auf 68,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Adval Tech (-9,50 Prozent auf 40,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,36 Prozent auf 0,38 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), ams-OSRAM (-6,65 Prozent auf 20,78 CHF) und GAM (-5,94 Prozent auf 0,06 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 397 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 295,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at