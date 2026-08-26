Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Index im Blick
|
26.08.2026 17:58:26
Börse Zürich: SPI verbucht letztendlich Zuschläge
Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 20 436,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,512 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,083 Prozent stärker bei 20 438,32 Punkten, nach 20 421,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 20 436,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 521,28 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,719 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20 069,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der SPI mit 19 096,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 896,19 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,03 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Stadler Rail (+ 22,43 Prozent auf 30,02 CHF), Gurit (+ 20,82 Prozent auf 35,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 11,63 Prozent auf 0,03 CHF), Arbonia (+ 11,08 Prozent auf 4,46 CHF) und SoftwareONE (+ 9,54 Prozent auf 9,47 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,86 Prozent auf 31,30 CHF), Sandoz (-3,92 Prozent auf 70,66 CHF), Orior (-3,68 Prozent auf 14,12 CHF), Adval Tech (-3,26 Prozent auf 41,60 CHF) und Tecan (N) (-2,69 Prozent auf 188,10 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 758 679 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 318,790 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Tecan (N)
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|44,00%
|Adval Tech AG
|42,20
|0,00%
|Arbonia AG
|4,68
|10,64%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|34,25
|-2,97%
|Curatis AG
|19,20
|1,05%
|EvoNext Holdings AG
|2,52
|2,44%
|Gurit Holding AG
|36,60
|18,06%
|Logitech S.A.
|85,98
|1,82%
|Orior AG
|15,00
|-4,46%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|399,00
|-1,38%
|Sandoz
|74,94
|-4,44%
|SoftwareONE
|9,89
|9,40%
|Stadler Rail
|31,44
|20,18%
|Tecan (N)
|199,70
|-3,15%
|UBS
|46,69
|1,04%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 436,97
|0,08%
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