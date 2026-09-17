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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Kursverlauf 17.09.2026 12:26:50

Börse Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge

Börse Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge

Der SPI gewinnt derzeit an Wert.

Am Donnerstag steigt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 19 616,72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,400 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,288 Prozent auf 19 613,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 557,13 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 591,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 19 646,21 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,454 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der SPI mit 20 181,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 511,76 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 16 695,87 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,53 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 4,90 Prozent auf 1,07 CHF), Helvetia Baloise (+ 4,40 Prozent auf 223,20 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 4,38 Prozent auf 14,30 CHF), MCH (+ 4,18 Prozent auf 6,48 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,17 Prozent auf 135,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Rieter (-15,96 Prozent auf 2,48 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,60 Prozent auf 46,20 CHF), ASMALLWORLD (-7,32 Prozent auf 0,57 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,72 Prozent auf 5,05 CHF) und Jungfraubahn (-4,41 Prozent auf 227,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 170 450 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,365 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AEVIS VICTORIA SA 15,55 12,68% AEVIS VICTORIA SA
ASMALLWORLD AG 0,56 0,91% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 183,00 1,55% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 132,00 -1,49% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 18,90 5,59% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,12 0,95% EvoNext Holdings AG
Helvetia Baloise Holding AG 237,20 5,14% Helvetia Baloise Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,00 -5,66% Highlight Event and Entertainment AG
Jungfraubahn AG (N) 242,00 -3,78% Jungfraubahn AG (N)
MCH 6,76 5,30% MCH
Rieter AG (N) 2,61 -15,26% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,20 -0,26% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 4,90% SHL Telemedicine
UBS 44,13 0,71% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,00 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 694,77 0,70%

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