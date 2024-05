Börse Zürich: SPI verbucht Verluste

Am Freitag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,34 Prozent auf 15 927,70 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,953 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,599 Prozent auf 15 885,88 Punkte an der Kurstafel, nach 15 981,69 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 927,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 15 856,65 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,693 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, betrug der SPI-Kurs 15 156,95 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, erreichte der SPI einen Wert von 14 986,90 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 14 967,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,32 Prozent nach oben. Bei 16 048,92 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Arbonia (+ 4,25 Prozent auf 13,24 CHF), Medartis (+ 3,82 Prozent auf 78,90 CHF), DocMorris (+ 3,69 Prozent auf 64,70 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,07 Prozent auf 5,38 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2,79 Prozent auf 1,29 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Curatis (-14,65 Prozent auf 6,70 CHF), AIRESIS (-10,04 Prozent auf 0,43 CHF), Arundel (-7,43 Prozent auf 0,16 CHF), Valiant (-5,98 Prozent auf 103,80 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,83 Prozent auf 6,90 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 40 023 174 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 245,317 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

