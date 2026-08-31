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Index im Blick 31.08.2026 17:58:29

Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste

Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Verluste

Der SPI sank zum Handelsschluss.

Am Montag fiel der SPI via SIX schlussendlich um 0,79 Prozent auf 20 111,20 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,500 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,160 Prozent tiefer bei 20 238,17 Punkten in den Handel, nach 20 270,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 095,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 266,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI erreichte am letzten Handelstag Juli, dem 31.07.2026, den Stand von 20 161,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der SPI bei 19 157,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der SPI 16 907,81 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,25 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Gurit (+ 13,79 Prozent auf 48,70 CHF), Villars SA (+ 3,42 Prozent auf 605,00 CHF), Infracore SA (+ 2,95 Prozent auf 52,30 CHF), Banque Cantonale Vaudoise (+ 2,85 Prozent auf 129,70 CHF) und Arbonia (+ 2,20 Prozent auf 4,65 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Xlife Sciences (-8,45 Prozent auf 13,00 CHF), BioVersys (-7,46 Prozent auf 24,80 CHF), Idorsia (-7,40 Prozent auf 4,94 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7,37 Prozent auf 19,60 CHF) und Curatis (-7,32 Prozent auf 19,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 524 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 310,609 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Arbonia AG 4,88 1,99% Arbonia AG
Banque Cantonale Vaudoise 137,70 2,76% Banque Cantonale Vaudoise
BioVersys 24,80 -7,46% BioVersys
Curatis AG 19,00 -7,32% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,54 -0,78% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 43,80 -2,23% Gurit Holding AG
Idorsia AG 5,28 -7,12% Idorsia AG
Infracore SA 52,30 2,95% Infracore SA
Kuros (Kuros Biosciences) 20,78 -7,81% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 85,08 0,66% Logitech S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 381,60 -2,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 47,36 0,19% UBS
Villars SA 605,00 3,42% Villars SA
Xlife Sciences AG 13,00 -8,45% Xlife Sciences AG

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SPI 20 111,20 -0,79%

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