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Index im Fokus 04.06.2026 09:28:58

Börse Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Börse Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch aktuell aufwärts.

Um 09:12 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,17 Prozent auf 18 770,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,367 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,070 Prozent stärker bei 18 752,36 Punkten in den Handel, nach 18 739,30 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 752,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 770,67 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,50 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der SPI bei 18 392,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der SPI einen Stand von 18 619,72 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2025, einen Stand von 16 942,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,82 Prozent auf 19,58 CHF), Curatis (+ 3,62 Prozent auf 22,90 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,55) Prozent auf 15,76 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,39 Prozent auf 91,50 CHF) und Partners Group (+ 1,57 Prozent auf 697,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil SHL Telemedicine (-10,00 Prozent auf 0,90 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,09 Prozent auf 5,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,66 Prozent auf 0,58 CHF), Perrot Duval SA (-8,09 Prozent auf 43,20 CHF) und Schlatter Industries (-5,21 Prozent auf 18,20 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 161 535 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 273,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 22,20 -3,48% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,63 6,78% ASMALLWORLD AG
Banque Cantonale du Jura SA 91,50 3,39% Banque Cantonale du Jura SA
Curatis AG 22,50 1,81% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,85 -7,04% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,75 -2,54% Highlight Event and Entertainment AG
Kuros (Kuros Biosciences) 21,70 6,16% Kuros (Kuros Biosciences)
Partners Group AG 770,40 2,45% Partners Group AG
Perrot Duval SA 43,20 -8,09% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 353,60 2,61% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 18,34 11,15% Santhera Pharmaceuticals AG
Schlatter Industries AG 18,20 -5,21% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 0,90 -10,00% SHL Telemedicine
UBS 40,01 -1,55% UBS

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SPI 18 807,72 0,37%

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