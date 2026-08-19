Börse Zürich: SPI verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Der SPI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,12 Prozent höher bei 20 186,21 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,479 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,067 Prozent auf 20 148,09 Punkte an der Kurstafel, nach 20 161,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 148,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 186,21 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,395 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SPI bei 20 156,26 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 18 867,44 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Stand von 16 957,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,66 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Geberit (+ 8,20 Prozent auf 570,20 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,32 Prozent auf 0,22 CHF), Liechtensteinische Landesbank (+ 4,01 Prozent auf 114,00 CHF), Curatis (+ 2,50 Prozent auf 20,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 2,00 Prozent auf 5,10 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Straumann (-6,88 Prozent auf 92,80 CHF), StarragTornos (-3,98 Prozent auf 33,80 CHF), Perrot Duval SA (-3,64 Prozent auf 79,50 CHF), Schweiter Technologies (-3,40 Prozent auf 341,00 CHF) und Villars SA (-3,31 Prozent auf 585,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 100 314 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,205 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at