Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,95 Prozent leichter bei 17 949,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,393 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,744 Prozent auf 17 987,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 122,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 17 987,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 949,78 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 0,321 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 11.02.2026, den Stand von 18 684,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 737,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 811,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 574,72 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 13,82 Prozent auf 0,70 CHF), Kudelski (+ 2,02 Prozent auf 1,26 CHF), Rieter (+ 1,96 Prozent auf 3,12 CHF), DOTTIKON ES (+ 1,60 Prozent auf 349,50 CHF) und Avolta (ex Dufry) (+ 1,48 Prozent auf 46,52 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Xlife Sciences (-4,52 Prozent auf 21,10 CHF), Galenica (-3,91 Prozent auf 90,90 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,88 Prozent auf 28,26 CHF), Ascom (-3,74 Prozent auf 5,15 CHF) und Evolva (-3,33 Prozent auf 0,87 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 261 186 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,390 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

