Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Performance 26.06.2026 17:58:55

Börse Zürich: SPI verliert schlussendlich

Börse Zürich: SPI verliert schlussendlich

Der SPI verzeichnete am Abend Verluste.

Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 19 954,36 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,474 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,362 Prozent tiefer bei 19 978,13 Punkten, nach 20 050,78 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 010,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 816,03 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 2,57 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 19 096,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 17 664,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bewegte sich der SPI bei 16 462,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,39 Prozent nach oben. Bei 20 111,52 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 13,95 Prozent auf 6,86 CHF), Gurit (+ 7,29 Prozent auf 41,20 CHF), EvoNext (+ 6,67 Prozent auf 2,40 CHF), Feintool International (+ 6,52 Prozent auf 9,80 CHF) und Luzerner Kantonalbank (+ 5,48 Prozent auf 111,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,46 Prozent auf 7,66 CHF), Perrot Duval SA (-9,31 Prozent auf 45,80 CHF), GAM (-5,71 Prozent auf 0,07 CHF) und ams-OSRAM (-5,69 Prozent auf 17,41 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 685 148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293,418 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gurit Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Luzerner Kantonalbank AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 18,85 -5,75% ams-OSRAM AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 8,20 -9,39% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23,40 -2,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,32 -4,13% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,10 1,00% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,07 -4,41% GAM AG
Gurit Holding AG 44,20 20,11% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,75 -7,26% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 7,47 14,83% Idorsia AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 48,65 -1,92% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Luzerner Kantonalbank AG 120,00 6,19% Luzerner Kantonalbank AG
Perrot Duval SA 45,80 -9,31% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 369,80 -0,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,06 -2,05% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 954,36 -0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen