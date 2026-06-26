Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|SPI-Performance
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26.06.2026 17:58:55
Börse Zürich: SPI verliert schlussendlich
Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 19 954,36 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,474 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,362 Prozent tiefer bei 19 978,13 Punkten, nach 20 050,78 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 010,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 816,03 Punkten lag.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 2,57 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Wert von 19 096,53 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 17 664,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bewegte sich der SPI bei 16 462,13 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,39 Prozent nach oben. Bei 20 111,52 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 13,95 Prozent auf 6,86 CHF), Gurit (+ 7,29 Prozent auf 41,20 CHF), EvoNext (+ 6,67 Prozent auf 2,40 CHF), Feintool International (+ 6,52 Prozent auf 9,80 CHF) und Luzerner Kantonalbank (+ 5,48 Prozent auf 111,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,46 Prozent auf 7,66 CHF), Perrot Duval SA (-9,31 Prozent auf 45,80 CHF), GAM (-5,71 Prozent auf 0,07 CHF) und ams-OSRAM (-5,69 Prozent auf 17,41 CHF).
SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 6 685 148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293,418 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Werte
Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Luzerner Kantonalbank AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|18,85
|-5,75%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|8,20
|-9,39%
|Curatis AG
|23,40
|-2,50%
|EvoNext Holdings AG
|2,32
|-4,13%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|10,10
|1,00%
|GAM AG
|0,07
|-4,41%
|Gurit Holding AG
|44,20
|20,11%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,75
|-7,26%
|Idorsia AG
|7,47
|14,83%
|Landis+Gyr (Landis Gyr)
|48,65
|-1,92%
|Luzerner Kantonalbank AG
|120,00
|6,19%
|Perrot Duval SA
|45,80
|-9,31%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|369,80
|-0,86%
|UBS
|43,06
|-2,05%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 954,36
|-0,48%
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