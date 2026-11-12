Börse Zürich: SPI zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,79 Prozent stärker bei 21 362,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,665 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,775 Prozent auf 21 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 21 194,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 21 362,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 358,95 Punkten verzeichnete.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 2,66 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 19 652,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20 370,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 627,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 362,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 9,82 Prozent auf 25,04 CHF), Ypsomed (+ 4,83 Prozent auf 434,00 CHF), GAM (+ 4,75 Prozent auf 0,06 CHF), WISeQey (+ 4,63 Prozent auf 7,00 USD) und Alcon (+ 3,26 Prozent auf 61,42 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,38 Prozent auf 4,66 CHF), ASMALLWORLD (-6,20 Prozent auf 1,21 CHF), Curatis (-5,88 Prozent auf 16,80 CHF), Ascom (-3,54 Prozent auf 5,45 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,72 Prozent auf 50,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der SIG Group-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 529 848 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 354,106 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at