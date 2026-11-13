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13.11.2026 09:28:56
Börse Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot
Am Freitag gibt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 21 211,54 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,669 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,224 Prozent auf 21 263,34 Punkte an der Kurstafel, nach 21 311,01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21 210,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 263,34 Zählern.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der SPI bei 19 725,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SPI noch bei 20 413,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 545,05 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 370,09 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 57,41 Prozent auf 0,03 CHF), Molecular Partners (+ 2,42 Prozent auf 2,54 CHF), Sonova (+ 1,73 Prozent auf 282,80 CHF), Leonteq (+ 1,63 Prozent auf 20,00 CHF) und Vaudoise Versicherungen (+ 1,45 Prozent auf 768,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Richemont (-6,95 Prozent auf 163,90 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), WISeQey (-5,86 Prozent auf 6,59 USD), Highlight Event and Entertainment (-5,58 Prozent auf 4,40 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).
Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 016 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 354,239 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|-5,95%
|ASMALLWORLD AG
|1,22
|-6,87%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 354,00
|2,34%
|Bellevue AG
|7,26
|0,83%
|EvoNext Holdings AG
|2,44
|-1,61%
|Highlight Event and Entertainment AG
|5,35
|0,00%
|Leonteq AG
|21,25
|0,24%
|Molecular Partners AG
|2,54
|-3,05%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|446,80
|0,36%
|Sonova AG
|309,70
|3,61%
|UBS
|43,77
|0,18%
|Vaudoise Versicherungen
|822,00
|0,86%
|Villars SA
|580,00
|-2,52%
|WISeQey
|6,57
|-0,30%
Indizes in diesem Artikel
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|21 257,73
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