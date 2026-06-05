Börse Zürich: SPI zum Handelsstart stärker

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,03 Prozent stärker bei 18 889,24 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,362 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,108 Prozent stärker bei 18 903,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 882,99 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 889,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 908,37 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,876 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 478,60 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 18 353,79 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 16 977,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,55 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Edisun Power Europe (+ 3,31 Prozent auf 68,60 CHF), SIG Group (+ 1,92 Prozent auf 12,22 CHF), Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 1,86 Prozent auf 1 095,00 CHF), Curatis (+ 1,81 Prozent auf 22,50 CHF) und Medartis (+ 1,46 Prozent auf 76,20 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen SHL Telemedicine (-10,00 Prozent auf 0,90 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,00 Prozent auf 4,50 CHF), Xlife Sciences (-5,56 Prozent auf 22,10 CHF), StarragTornos (-4,41 Prozent auf 32,50 CHF) und Groupe Minoteries SA (-4,17 Prozent auf 230,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 175 585 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,351 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at