Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot

Der SPI gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,52 Prozent tiefer bei 17 454,15 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,270 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,773 Prozent auf 17 409,47 Punkte an der Kurstafel, nach 17 545,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 409,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 471,99 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 147,46 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Stand von 16 698,66 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Stand von 15 682,05 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,47 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Richemont (+ 8,08 Prozent auf 174,55 CHF), Swatch (I) (+ 2,89 Prozent auf 181,50 CHF), Swatch (N) (+ 2,24 Prozent auf 36,58 CHF), Vaudoise Versicherungen (+ 1,08 Prozent auf 655,00 CHF) und Molecular Partners (+ 0,91 Prozent auf 3,32 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-9,21 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (-8,28 Prozent auf 0,91 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,82 Prozent auf 1,50 CHF), GAM (-4,55 Prozent auf 0,17 CHF) und Sonova (-4,03 Prozent auf 209,40 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 324 368 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 260,827 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI hat die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

