Börse Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI

Der SMI bleibt auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent auf 13 484,40 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,550 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,462 Prozent auf 13 471,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 409,11 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 13 469,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 487,26 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 267,48 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 03.11.2025, mit 12 235,54 Punkten bewertet. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Stand von 12 546,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,79 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 68,80 CHF), Partners Group (+ 1,77 Prozent auf 1 065,00 CHF), UBS (+ 1,62 Prozent auf 37,72 CHF), Holcim (+ 0,96 Prozent auf 81,78 CHF) und Logitech (+ 0,94 Prozent auf 68,86 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-0,68 Prozent auf 152,30 CHF), Alcon (-0,16 Prozent auf 61,86 CHF), Givaudan (+ 0,17 Prozent auf 2 982,00 CHF), Roche (+ 0,23 Prozent auf 355,30 CHF) und Geberit (+ 0,24 Prozent auf 596,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 224 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 304,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Mit 5,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

