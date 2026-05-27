Börse Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI

Anleger in Zürich schicken den SMI derzeit erneut ins Plus.

Am Mittwoch notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,45 Prozent fester bei 13 586,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,602 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,297 Prozent fester bei 13 565,88 Punkten, nach 13 525,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 590,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 565,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,248 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 165,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 324,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Amrize (+ 2,40 Prozent auf 40,59 CHF), Richemont (+ 1,68 Prozent auf 160,35 CHF), Sika (+ 1,57 Prozent auf 151,95 CHF), Givaudan (+ 1,54 Prozent auf 2 909,00 CHF) und Lonza (+ 1,40 Prozent auf 498,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swisscom (-0,15 Prozent auf 670,00 CHF), Roche (-0,06 Prozent auf 331,00 CHF), Logitech (+ 0,09 Prozent auf 87,24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,14 Prozent auf 85,04 CHF) und Novartis (+ 0,20 Prozent auf 118,68 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 162 044 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 291,143 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at