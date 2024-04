Börsen geben nach: US-Inflationsrate legt unerwartet zu - DAX knickt ab

Zum zweiten Mal in Folge legt die Inflation in den USA überraschend deutlich zu. Die Teuerungsrate beträgt jetzt 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An den europäischen Börsen drehen die Indizes angesichts dieser Nachricht ins Minus. Eine Zinssenkung im Juni wird immer unwahrscheinlicher. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel