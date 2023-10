Börsen nach EZB-Entscheid stabil - Warten auf US-Daten

Frankfurt (Reuters) - Die Zinspause der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den Ausverkauf an den Aktienmärkten gestoppt.

Der Dax notierte am Freitagvormittag 0,4 Prozent fester bei 14.784 Punkten. Der EuroStoxx50 lag stabil bei 4050 Zählern.

Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde hatten am Donnerstag wie erwartet beschlossen, angesichts einer schwächelnden Konjunktur und rückläufigen Inflationszahlen die Schlüsselzinsen nicht anzutasten. "Die beschlossene Zinspause der EZB hat zwar keine großartige Bewegung in den Aktienmarkt gebracht, dafür aber zumindest etwas Ruhe", sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets. "Das ist in der aktuell recht chaotischen Marktphase durchaus positiv und könnte dem aktuellen Abwärtstrend zumindest entgegenwirken."

Nun warteten die Investoren auf die für den Nachmittag geplanten Angaben zu den Konsumausgaben in den USA im September. Diese Daten dürften in die Bewertung der Konjunkturlage durch die US-Notenbank Fed einfließen und damit ein Faktor für die Bestimmung der künftigen Zinspolitik sein. Die Fed fällt ihren Zinsentscheid am kommenden Mittwoch.

GEOPOLITISCHE SORGEN BEFLÜGELN ÖLPREIS

Sorgen um die politische Lage im Nahen Osten beflügelten unterdessen die Ölpreise. Die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils knapp zwei Prozent auf 89,54 beziehungsweise 84,80 Dollar pro Barrel (159 Liter). Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben am Donnerstag zwei iranische Einrichtungen in Syrien angegriffen. Die Schläge seien eine Reaktion auf Angriffe gegen US-Streitkräfte durch vom Iran unterstützte Milizen, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen für zehnjährige US-Bonds pendelten sich zunächst mit 4,866 unter der psychologisch wichtigen Fünf-Prozent-Marke ein. Simon Harvey, Devisenexperte bei Money Europe, mahnte allerdings zur Vorsicht. "Wir haben im Moment mit einem Anleihemarkt zu tun, der keinen großen Grund braucht, um plötzlich wieder verrückt zu spielen." Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist seit Anfang August von rund vier auf rund fünf Prozent gestiegen - den höchsten Stand seit 2007.

BILANZSAISON GEHT WEITER - SIEMENS ENERGY ERHOLT SICH

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten blieben die Quartalsberichte. Unter Druck gerieten dabei vor allem die französischen Aktien. So rutschten die Aktien des französischen Pharmakonzerns Sanofi nach einer enttäuschenden Prognose um 14,5 Prozent ab.

Aus den Depots flogen auch Remy Cointreau mit einem Minus von knapp elf Prozent. Der französische Spirituosenkonzern hat nach einer enttäuschenden Entwicklung in den USA seine Jahresziele eingedampft.

In London stürzten NatWest um gut zehn Prozent ab. Die Aktie des britischen Geldhauses drückte ein trüber Geschäftsausblick und die Erklärung der Finanzaufsicht FCA, sie habe mögliche regulatorische Verstöße in der Affäre um die Kündigung eines Kontos des Brexit-Hardliners Nigel Farage erkannt.

In Deutschland griffen die Anleger nach Zahlen etwa zu den Papieren des Kunststoffkonzerns Covestro, die um 2,4 Prozent zulegten. Covestro setzt nach Einbußen im dritten Quartal auf eine Belebung der Geschäfte 2024.

Die Aktien von Siemens Energy begaben sich auf einen vorsichtigen Erholungskurs. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns, die am Donnerstag um mehr als 35 Prozent eingebrochen waren, rückten um knapp vier Prozent vor. Siemens Energy hatte am Donnerstag bestätigt, wegen Probleme im Windkraft-Geschäft nach Staatshilfe zu rufen.

