Börsen nach Microsoft- und Alphabet-Zahlen fester

Frankfurt (Reuters) - Weitere Zahlen wichtiger Technologieunternehmen in den USA schieben die europäischen Börsen zum Wochenschluss an. Der Dax rückte am Freitag um 0,8 Prozent auf 18.052 Zähler vor, nachdem er an den vergangenen beiden Handelstagen schwächer geschlossen hatte.

Der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent auf 4973 Zähler. "Im Takt der Quartalszahlen und Ausblicke der Glorreichen Sieben in den USA fahren die Börsen weltweit Achterbahn", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Fast ohne Eigenleben schwingen die Kursbarometer nach starken Bilanzvorlagen von Microsoft und Alphabet heute wieder nach oben." Der anhaltende Boom rund um die Künstliche Intelligenz (KI) gab den beiden führenden US-Anbietern dieser Technologie im ersten Quartal weiter Rückenwind.

Analysten rechnen jedoch vorerst nicht mit großen Sprüngen nach oben. Die hohen Zinsen blieben aktuell die Belastung Nummer eins für die Aktienmärkte, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Noch ist ungewiss, wann und mit welchem Tempo die Zinsen in den USA und der Euro-Zone nachhaltig nach unten gehen.

KUPFER MIT NEUEN REKORDHOCHS - ÖL RÜCKT VOR

Am Metallmarkt hievten Geldströme von Fonds indes das Kupfer auf neue Höchststände. Der Preis für den wichtigen Baurohstoff an der London Metal Exchange stieg um bis zu 1,7 Prozent auf 10.033,50 Dollar pro Tonne. Damit war er so teuer wie seit April 2022 nicht mehr. Die Kupferpreise in Shanghai erreichten mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 81.100 Yuan (10.415 Euro) je Tonne sogar ein Rekordhoch. "Indexfonds, börsengehandelte Fonds und so weiter schieben das Geld von Privatkunden an den Metallmarkt", erläuterte Sandeep Daga, Direktor des Analysehauses Metal Intelligence Centre.

Beim Ölpreis ging es unterdessen nach den jüngsten US-Konjunkturdaten erneut nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils knapp ein halbes Prozent auf 89,36 und 83,93 Dollar pro Barrel (159 Liter). Gebremst von der anhaltenden Hochzinspolitik der Notenbank wuchs das US-Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal zwar so langsam wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Die US-Wirtschaft entwickele sich trotz der Abkühlung allerdings weiterhin "sehr, sehr gut", sagte US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview mit Reuters. Außerdem könne die Verlangsamung auch als willkommene Entwicklung angesehen werden, die die Wirksamkeit der erhöhten Zinsen der US-Notenbank Fed bestätige, sagte Analyst Tamas Varga vom Ölmakler PVM.

SAP UND THYSSENKRUPP GEFRAGT - DELIVERY HERO UNTER DRUCK

Die positiven Überraschungen bei Microsoft und Alphabet gaben dem baden-württembergischen Softwarehaus SAP Auftrieb. Die Titel des Dax-Konzerns gewannen 2,4 Prozent. Gefragt waren auch etwa der niederländische Chipkonzern ASM International und sein deutscher Rivale Aixtron mit Kursausschlägen von gut sechs und gut vier Prozent. Der europäische Index der Technologiewerte lag anderthalb Prozent im Plus.

Im MDax schossen ThyssenKrupp-Aktien um knapp neun Prozent in die Höhe. Der Essener Industriekonzern hat sich mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky über einen Einstieg in seine Stahlsparte verständigt.

Die Expansionspläne des chinesischen Rivalen Meituan setzten dagegen Delivery Hero zu. Die Aktie des Berliner Essenslieferdienstes rutschte um mehr als acht Prozent ab. Meituan gewannen in Hongkong 3,7 Prozent. Die Pekinger haben auf Linkedin und der lokalen Jobbörse Bayt.com mindestens acht Stellen in Riad ausgeschrieben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am Freitag, dass das Unternehmen sein Debüt im Nahen Osten mit Saudi-Arabien als erster Station geben würde. Seit Meituans Expansion nach Hongkong im Mai 2023 spekulieren Börsianer, dass es die Suche nach Wachstumschancen auch im Ausland fortsetzen wird.

