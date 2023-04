Börsen reagieren unterschiedlich auf Förderkürzung von Ölkartell Opec+

Frankfurt (Reuters) - Steigende Ölpreise nach einer Förderkürzung des Ölkartells Opec+ lösen unterschiedliche Reaktionen an den europäischen Aktienmärkte aus.

Während der deutsche Leitindex Dax am Montagnachmittag 0,1 Prozent auf 15.613 Punkte nachgab, legte sein europäisches Pendant EuroStoxx 0,1 Prozent auf 4319 Zähler vor. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen zwischen minus 0,7 Prozent und 0,4 Prozent. Die Opec+ hat eine Senkung der Ölproduktion um insgesamt 1,15 Million Barrel pro Tag ab Mai angekündigt. "Der Verband will wahrscheinlich sicherstellen, dass sich die Ölüberschüsse nicht bis in die zweite Hälfte des Jahres 2023 erstrecken, wo die meisten wirtschaftlichen Schwächen aufgrund der erhöhten Zinsen auftreten werden", sagte Samy Chaar, Chefökonom bei der Schweizer Privatbank Lombard Odier.

Die Erwartung einer knapperen Versorgung trieb den Preis für die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI rund 6,5 Prozent auf 85,07 beziehungsweise 80,65 Dollar pro Barrel (159 Liter) - den höchsten Stand seit rund einem beziehungsweise zwei Monaten. Die Experten der US-Großbank Goldman Sachs hoben ihre Prognose für Brent auf 95 Dollar pro Barrel (159 Liter) bis Ende des Jahres und 100 Dollar für 2024 an. Die Aussicht auf eine langfristige Verteuerung entflammte Sorgen über die Auswirkungen der erhöhten Energiekosten auf Verbraucherpreise und damit auch Sorgen über künftige Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation. "Die Ankündigung der Opec wirft den Währungshütern einen neuen Stein in den Weg", sagte Benjamin Picton, Stratege bei der Rabobank in Sydney. "Die Nachhaltigkeit des bisherigen Rückgangs der Inflation muss nun ernsthaft in Frage gestellt werden."

ENERGIEWERTE IM AUFWIND - AIRLINES UNTER DRUCK

Die steigenden Ölpreise gaben europäischen Energiewerten Auftrieb. Papiere von Branchenriesen wie Shell, BP, TotalEnergies und Eni kletterten im Gegenzug um zwischen 4,3 und 5,2 Prozent.

Die Furcht vor steigenden Kerosinpreisen setzte dagegen den Airline-Aktien zu. Die Anteilsscheine des irischen Billigfliegers Ryanair stürzten etwa um bis zu 3,3 Prozent auf 14,40 Euro ab. Der englische Rivale Easyjet verlor bis zu 2,4 Prozent auf 506,00 Pfund. Auch die Titel des Reiseriesen Tui, der Flüge mit seiner Airline-Tochter Tui Fly anbietet, fielen sowohl in London als auch in Frankfurt in der Spitze um 2,4 Prozent auf 608,80 Pfund und 2,2 Prozent auf 6,91 Euro. Im vorbörslichen Handel an der Wall Street büßten Fluggesellschaften wie American Airlines und Delta rund ein Prozent ein.

SIEMENS ENERGY STEIGT - ERMITTLUNGEN SETZEN CS UND UBS ZU

Bei deutschen Unternehmen gehörte Siemens Energy zu den Favoriten. Die Aktien des Energietechnik-Konzerns stiegen um 5,2 Prozent auf 21,30 Euro. Die Experten der US-Großbank Morgan Stanley haben die Bewertung der Papiere mit "Overweight" bei einem Kursziel von 33,20 Euro wieder aufgenommen. "Siemens Energie punktet bei allen Kriterien - Gas, Netz und erneuerbaren Energien", hieß es im MS-Bericht. Dabei seien die Titel unterbewertet.

Bei den Banken haben Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Group beiden Aktien zugesetzt. Die Papiere der Credit Suisse verloren 2,7 Prozent auf 0,80 Franken, UBS gab knapp drei Prozent auf 18,72 Franken nach. Unicredit stiegen unterdessen um 2,7 Prozent auf 17,88 Euro. Das italienische Geldhaus fing am Montag ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,34 Milliarden Euro an.

In den USA bereitete es Anleger zunehmend Sorge, dass Tesla mehr Elektroautos produziert als verkauft. Trotz der Rekordauslieferungen im ersten Quartal fielen die Titel vor US-Börsenstart rund zwei Prozent.

