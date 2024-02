Börsen schnuppern weiter Höhenluft - Zinsunsicherheit bremst

Frankfurt (Reuters) - Beflügelt von soliden Firmengewinnen hat der Dax zum Wochenschluss den zweiten Tag in Folge eine neue Bestmarke aufgestellt.

Der deutsche Leitindex stieg in der Spitze um 0,9 Prozent auf 17.198,45 Zähler, der EuroStoxx50 schaffte es bis auf ein 23-Jahres-Hoch. "Die Berichtssaison ist fast vorüber und die Zahlen zum vierten Quartal haben gezeigt, dass die Unternehmen mit höheren Zinsen für längere Zeit zurechtkommen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Bei den Hoffnungen der Anleger auf rasche Zinssenkungen gossen die US-Erzeugerpreise am Nachmittag allerdings Wasser in den Wein. Sie waren im Januar stärker als erwartet gestiegen. Dax und EuroStoxx grenzten ihre Gewinne auf ein Plus von je rund 0,5 Prozent ein, die US-Futures drehten ins Minus. Der US-Dollar nahm Fahrt auf. Der Dollar-Index kletterte um 0,3 Prozent auf 104,61 Punkte. Der Euro verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1,0746 Dollar.

KUPFER STEUERT AUF STÄRKSTES WOCHENPLUS SEIT DREI MONATEN ZU

Geldpolitische Kommentare von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau hatten zunächst für Auftrieb an den Aktienmärkten gesorgt. Seiner Ansicht nach sollte die Europäische Zentralbank (EZB) mit der ersten Zinssenkung nicht zu lange warten. Es könne besser sein, "schrittweise und pragmatisch zu handeln, anstatt zu spät zu entscheiden und dann übermäßig korrigieren zu müssen", sagte er. Die EZB hält die Zinsen nach einer Serie von Erhöhungen im Kampf gegen die Inflation bereits seit September 2023 unverändert.

Anleger hoffen, dass eine geldpolitische Wende der Konjunktur neuen Schwung verleiht. Dies trieb auch die Metallpreise nach oben: Kupfer kostete mit 8418 Dollar je Tonne 1,3 Prozent mehr und steuerte auf den höchsten Wochengewinn seit drei Monaten zu.

NORWEGIAN AIR HEBEN AB - CHIPWERTE GEFRAGT

An der Börse in Oslo hoben die Papiere der Fluggesellschaft Norwegian Air um mehr als 14 Prozent ab. Nach einem Rekordergebnis im Schlussquartal erwartet die Airline einen Betriebsgewinn zwischen 2,5 und 3,2 Milliarden Norwegischen Kronen (221 Millionen Euro), im Vergleich zu 2,2 Milliarden Kronen im Vorjahr.

Auch für die Aktien des britischen Geldhauses NatWest, das 2023 mehr verdient hat als erwartet, ging es rund sieben Prozent nach oben. Die Bank kündigte einen Aktienrückkauf von 300 Millionen Pfund an.

Gewinnmitnahmen drückten im deutschen Bankensektor die Commerzbank-Aktien ans Dax-Ende. Sie gaben 2,4 Prozent nach. Am Donnerstag hatten sie nach einem Gewinnsprung 2023 und der Ankündigung einer höheren Dividende 5,5 Prozent zugelegt.

Für Kauflaune im Chip-Sektor sorgte eine optimistische Umsatzprognose des US-Zulieferers Applied Materials, dessen Aktien im vorbörslichen US-Geschäft um 13 Prozent zulegten. Im Sog dessen verteuerten sich hierzulande Aixtron-Aktien um bis zu sieben Prozent. Der ins Visier des Leerverkäufers Hindenburg Research geratene Softwareanbieter Temenos blieb an der Schweizer Börse unter Druck. Die Titel fielen um bis zu 9,5 Prozent, nachdem sie am Donnerstag um rund 28 Prozent eingebrochen waren. Hindenburg wirft der Firma Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung vor. Temenos hat die Vorwürfe zurückgewiesen und von "sachlichen Ungenauigkeiten, analytischen Fehlern sowie falschen und irreführenden Behauptungen" gesprochen.

