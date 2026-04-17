Zhih a Aktie

Zhih a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DKAA / ISIN: KYG989MJ1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Börsengang geglückt 17.04.2026 23:39:00

Börsen-Sensation in Hongkong: Manycore-Aktie schießt beim Debüt dreistellig ins Plus

Börsen-Sensation in Hongkong: Manycore-Aktie schießt beim Debüt dreistellig ins Plus

Spektakulärer Börsengang in Hongkong: Die Aktie des KI-Spezialisten Manycore Tech schießt am ersten Handelstag um rund 144 Prozent nach oben.

• Manycore Tech mit starkem Börsengang in Hongkong
• Positiver Ersthandel behauptet
• KI-Exposure treibt den Kurs

Das chinesische Softwareunternehmen Manycore Tech hat am Freitag bei seinem Börsengang an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) für eine Sensation gesorgt. Der Spezialist für räumliche Künstliche Intelligenz, der unter anderem für seine Design-Plattform Kujiale bekannt ist, verzeichnete einen der stärksten Handelsauftakte des laufenden Jahres. Das enorme Investoreninteresse spiegelte sich bereits im Vorfeld in einer massiven Überzeichnung wider und mündete am ersten Handelstag in einer beeindruckenden Kursrallye.

Enormes Investoreninteresse und Ausgabepreis

Erstkurs und fulminante Kursrallye

Schon mit der Eröffnungsglocke am Freitagmorgen zeichnete sich der Erfolg ab. Die Aktie von Manycore Tech startete mit einem ersten Kurs von 20,70 HKD in den Handel, was bereits einem Aufschlag von mehr als 170 Prozent gegenüber dem Emissionspreis entsprach. Getrieben wurde die Fantasie der Anleger vor allem durch Manycores Spezialisierung auf KI-gestütztes Rendering und 3D-Raumdaten, die in der Industrie für Innenarchitektur und physische Raummodellierung als wegweisend gelten.

Marktstimmung hält sich bis zum Handelsschluss

Zum Handelsende in Hongkong konnte Manycore einen Großteil seiner Gewinne halten. Die Aktie verabschiedete sich mit einem Schlusskurs von 18,60 HKD aus dem Markt. Dies entspricht einem Plus von rund 144 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis. Damit setzt Manycore die positive Serie chinesischer KI-Börsengänge fort, die bereits zu Beginn des Jahres mit den starken Debüts von Firmen wie Minimax und Zhipu AI eingesetzt hatte. Marktbeobachter sehen in diesem Ergebnis eine Bestätigung für die hohen Bewertungen chinesischer KI-Startups, die trotz geopolitischer Unsicherheiten weiterhin massives Kapital anziehen können.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Daimler Truck-Aktie grün: Busgeschäft treibt Ausbau des europäischen Servicenetzes voran
Delivery Hero-Aktie zieht an: Prosus verkleinert Delivery-Hero-Position - Uber steigt ein
Goldman Sachs senkt Kursziel für Mercedes-Benz - Aktie fällt

Bildquelle: Imagentle / Shutterstock.com,istock/Yong Hian Lim,Profit_Image / Shutterstock.com,pichetw / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zhihu Incorporation Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Zhihu Incorporation Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MiniMax Group Inc. Registered Shs Unitary 92,40 -6,67% MiniMax Group Inc. Registered Shs Unitary
Zhihu Incorporation Registered Shs -A- 0,00 0,00% Zhihu Incorporation Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:16 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen