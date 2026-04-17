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Iran-Krieg 17.04.2026 15:11:38

Börsen stark im Plus - Iran: Straße von Hormus offen für Handelsschiffe

Börsen stark im Plus - Iran: Straße von Hormus offen für Handelsschiffe

Die Aussicht auf eine Deeskalation des Iran-Krieges hat die europäischen Aktienmärkte am Freitag in die Höhe schnellen lassen.

Der deutsche Leitindex DAX baute seine Tagesgewinne deutlich aus und gewann 2 Prozent auf 24.627 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant, der EuroStoxx 50, stieg um 1,8 Prozent.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab.

/la/he

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

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