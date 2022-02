Börsen überwinden Ukraine-Schock - Dax steigt deutlich

Europas Anleger schöpfen nach dem Schock über Russlands Invasion in der Ukraine zum Wochenschluss neuen Mut. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils mehr als drei Prozent auf 14.488 und 3946 Punkte. Am Donnerstag hatten sie als Reaktion auf den russischen Einmarsch rund vier Prozent verloren.