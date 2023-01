Börsen verlässt die Kraft - US-Bilanzen überzeugen nicht

Frankfurt (Reuters) - Die europäischen Aktienmärkte haben zum Ende einer starken Woche eine Verschnaufpause eingelegt.

Für Kaufzurückhaltung sorgten schrumpfende Gewinne und höhere Rückstellungen bei den großen US-Geldhäusern, was die Stimmung an der Wall Street trübten. Der deutsche Leitindex Dax notierte am Freitagnachmittag wenig verändert bei 15.050 Zählern und hielt sich damit über der erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder übertroffenen runden Marke. Der EuroStoxx50 lag 0,1 Prozent höher bei 4132 Punkten.

Auf Wochensicht legten beide Börsenbarometer rund drei Prozent zu. "In der Woche sind die Investoren zunehmend hoffnungsvoll geworden, dass 2023 nicht so schlimm wird wie befürchtet", sagte Marktstratege Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Vor allem die abnehmende Inflation habe dazu beigetragen. "Allerdings liegt es nun an den US-Firmenbilanzen, ob die Partylaune anhält, da der Enthusiasmus bezüglich der Teuerungsraten noch nicht mit den Konjunkturaussichten übereinstimmt." Positive Überraschungen auf der Unternehmensseite könnten aber wiederum auch der nächste Katalysator für die Rally am Aktienmarkt werden, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.

BANK OF AMERICA KANN PUNKTEN - JP MORGAN UNTER DRUCK

In den USA fiel der Start in die Bilanzsaison für die großen Geldhäuser nicht sehr überzeugend aus - die US-Futures notierten nach den Zahlen im Minus. Lediglich das Ergebnis von Bank of America konnte positiv überraschen. Während die Aktien vorbörslich mehr als ein Prozent zulegten, ging es für JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup zwischen 2,4 und drei Prozent abwärts. JP Morgan stellte im vierten Quartal einen Milliardenbetrag für drohende Kreditausfälle zurück, bei Wells Fargo brach der Gewinn um 50 Prozent ein. Auch Citigroup verdiente im Schlussquartal weniger. Die Gewinne der großen Banken werden als wichtiger Test für die Stärke der amerikanischen Unternehmen vor dem Hintergrund scharfer Zinserhöhungen der Federal Reserve angesehen.

AUTOSEKTOR NACH TESLA-RABATTEN UNTER DRUCK

Preissenkungen bei Tesla für Kunden in Europa und den USA ließen die Aktien des E-Autobauers vorbörslich um rund fünf Prozent absacken und schickten den europäischen Autosektor auf Talfahrt. Die Titel von Renault, Stellantis und Volkswagen fielen um bis zu 3,4 Prozent. Der Branchenindex verlor rund zwei Prozent.

Die Papiere der skandinavischen Fluggesellschaft SAS gewannen in Stockholm bis zu 5,5 Prozent. Die Fluglinie einigte sich mit zwei Leasingfirmen auf neue Konditionen bestehender Verträge. In den USA steht SAS seit dem vergangenen Jahr unter Insolvenzschutz nach dem sogenannten Chapter-11-Verfahren. Die Online-Spiele-Firma Kindred verschreckte ihre Anleger mit einer Gewinnwarnung . Die Titel brachen um mehr als siebzehn Prozent ein.

