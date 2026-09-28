Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start

Die Börsen starten in eine Woche, die gleich mehrere Weichen für das vierte Quartal stellen könnte. DAX, S&P 500 und Nasdaq bewegen sich weiterhin in Reichweite ihrer Rekordstände, gleichzeitig steigt der Druck von der Zinsseite wieder deutlich. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt zeitweise bei mehr als 5,2 Prozent, während die Fed nach ihrer ersten Zinserhöhung seit drei Jahren weitere Schritte nicht ausgeschlossen hat. Zum Wochenstart kommt ein zusätzlicher Belastungsfaktor hinzu: Brent-Öl steigt wieder auf rund 107 Dollar je Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump einen neuen iranischen Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormus abgelehnt hat. Damit rücken ausgerechnet zum Monats- und Quartalsende die beiden größten Risiken für die Rallye erneut in den Vordergrund: Inflation und steigende Zinsen.

Ob die Fed tatsächlich weiter an der Zinsschraube drehen muss, könnte sich bereits in den kommenden Tagen deutlicher zeigen. Am Dienstag werden die JOLTS-Stellenangebote für August veröffentlicht und liefern einen ersten aktuellen Blick auf die Nachfrage nach Arbeitskräften. Am Mittwoch folgt dann ein regelrechtes Datenfeuerwerk: Neben dem ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht die US-Regierung mit dem PCE-Preisindex für August das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Gleichzeitig erscheint die endgültige Schätzung zum US-BIP des zweiten Quartals. Nach den zuletzt hartnäckigen Inflationsdaten dürfte insbesondere die Kern-PCE-Rate darüber entscheiden, ob die Renditen weiter steigen oder die Börse zumindest vorübergehend Entwarnung bekommt.

Am Donnerstag beginnt dann offiziell das vierte Quartal – und mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie sowie den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe stehen direkt weitere wichtige Konjunktursignale an. Das große Finale folgt jedoch am Freitag mit den Nonfarm Payrolls für September. Nach dem überraschend starken Beschäftigungsaufbau im August rechnen Ökonomen aktuell mit rund 100.000 neuen Stellen. Ein erneut sehr starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartungen weiterer Fed-Zinserhöhungen festigen und insbesondere hoch bewertete Technologie- und Wachstumsaktien belasten. Ein schwächerer Bericht könnte dagegen den Renditedruck reduzieren. Gleichzeitig wird am Freitag auch die erste Schätzung der Eurozonen-Inflation für September veröffentlicht – nach zuletzt 3,2 Prozent Inflation ein wichtiger Termin für DAX, Euro und die weitere Zinspolitik der EZB.

Auch bei den Unternehmen liefert die Woche einige hochinteressante Zahlen. Bereits am Dienstag berichten Carnival und CarMax und geben damit neue Einblicke in Reiseausgaben und die Verfassung des US-Konsumenten. Der vielleicht wichtigste Unternehmensbericht kommt jedoch am Mittwochabend von Micron Technology. Der Speicherchip-Hersteller gehört zu den großen Profiteuren des KI-Booms, da High-Bandwidth Memory inzwischen zu den entscheidenden Komponenten moderner KI-Beschleuniger gehört. Besonders genau dürften Anleger deshalb auf HBM-Nachfrage, DRAM-Preise, Margen und den Ausblick für das neue Geschäftsjahr achten. Hinzu kommt der zuletzt aufgeflammte Arbeitskonflikt in Taiwan, wo Micron einen großen Teil seiner DRAM- und HBM-Produktion betreibt. Am Donnerstag folgen dann mit Accenture und Nike zwei weitere Schwergewichte: Bei Accenture steht die Frage im Mittelpunkt, wie stark Unternehmen tatsächlich in generative KI investieren, während Nike zeigen muss, ob die laufende Restrukturierung und der Turnaround endlich sichtbare Fortschritte bringen.

Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir deshalb ein, ob DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq ihre Rekordjagd im vierten Quartal fortsetzen können – oder ob steigende Renditen, ein Ölpreis über 100 Dollar und eine weiterhin hartnäckige Inflation die Rallye ausbremsen. Wir analysieren den PCE-Preisindex, JOLTS, ADP und den großen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und schauen, welche Signale Micron für den gesamten KI- und Halbleitersektor liefert. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen zentrale Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger zum Start in das neue Quartal Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 28.09.2026 10:30 Uhr





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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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